صحيفة ألمانية: ريبيري اختار التوقيع لهذا النادي في السعودية

العقد لمدة عامين

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قالت صحيفة تي زد الألمانية أن فرانك ريبيري الراحل عن بايرن ميونيخ بنهاية الموسم الماضي أنهى بالفعل اتفاقه مع ناديه السعودي الجديد.

وأوضحت الصحيفة أن النجم الفرنسي صاحب الـ36 عامًا سيُوقع عقدًا يمتد لعامين قادمين مع النصر السعودي بعدما توصل معه لاتفاق على كافة التفاصيل، لكن دون أن تكشف عن الراتب السنوي للاعب الذي وُصف بالضخم.

قبل قمة الأهلي والهلال، 10 أرقام من مواجهات الفرق السعودية في البطولات الخارجية

وتنافست عدة أندية خليجية أبرزها من السعودية وقطر على خدمات ريبيري المتوج بالعديد مع البطولات ضمن مسيرته المذهلة مع بايرن ميونيخ والتي امتدت لـ12 عامًا.

وكان ريبيري قريبًا من الفوز بجائزة الكرة الذهبية عام 2013، حين قاد فريقه البافاري لثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال، لكن كريستيانو رونالدو خطف الجائزة وسط جدل واسع.

ووصف الصحيفة الألمانية فريق النصر بأنه يمتلك التشكيل الأغلى في البطولة ويضم نجومًا كبار مثل أحمد موسى وعبد الرزاق حمدالله ونور الدين أمرابط.

يُذكر أن تلك الأخبار تأتي وسط استعدادات النصر المكثفة لمواجهة الوحدة الإماراتي مساء غدٍ الإثنين في الرياض ضمن ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.