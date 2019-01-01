ريبيري: بايرن ميونخ لا يخشى ليفربول

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فيسبوك تويتر هيثم محمد

أكد فرانك ريبيري، نجم بايرن ميونخ، على جاهزيته للعب والمشاركة أساسياً في المقابلة المرتقبة للفريق أمام ليفربول بدوري أبطال أوروبا.

وغاب الفرنسي عن التشكيل الأساسي لمقابلة الذهاب وشارك كبديل في الدقائق الأخيرة بسبب تأخره عن الالتحاق ببعثة الفريق بسبب مولوده الجديد.

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💢 الشغف لا يموت، أنت تقرر إما أن تفقده أو لا، لكن هو لا يموت



هؤلاء الشباب مثلنا جميعًا عاشقي لـ هذا الجلد المدوّر الساحر ⚽️ حال فقدانهم للنظر بينهم وبين مشاهدة المباراة، لكنهم وجدوا طريقة لمشاهدتها🙏❤️



( 🎥 : @_SJPeace_) pic.twitter.com/zb90v8HVOw — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

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وقال ريبيري مع "بيلد": "المباراة أمام ليفربول غاية في الأهمية وأنا متحفز، اللعب في الأبطال له شعور وأجواء خاصة".

وواصل: "أتمنى أن ألعب، ولكن القرار لكوفاتش، تربطني به علاقة قوية، وبيننا احترام وثقة كبيرة".

وختم: "ليفربول قوي، ولكننا بايرن وفي أرضنا، لا نخشاهم، ونمر بفترة ممتازة وكلنا ثقة، أثق في الانتصار والعبور".

وكان لقاء الذهاب قد انتهى على وقع التعادل السلبي بين الفريقين في ملعب "أنفيلد" بليفربول قبل أسبوعين.