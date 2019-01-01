ريبيري أفضل لاعب بالدوري الإيطالي

بداية ممتازة للنجم الفرنسي بإيطاليا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلن الاتحاد الإيطالي أن الفرنسي فرانك ريبيري، نجم فيورنتينا، هو أفضل لاعب بالدوري الإيطالي عن شهر سبتمبر الماضي.

وقرر الاتحاد الإيطالي تنظيم جوائز شهرية للأفضل كما هو الحال في دوريات أخرى، وأشهرها البريميرليج والليجا.

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وذكر الاتحاد الإيطالي عبر حساباته الالكترونية أن الاختيار وقع على ريبيري بعد تألقه الكبير مع الفيولا في الأسابيع الأولى.

وسجل ريبيري، 36 عاماً، هدفين في الأسابيع الماضية أمام أتالانتا وميلان، وساهم في الفوز الكبير على الأخير في ملعب "جيوسيبي مياتسا".

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وانضم ريبيري هذا الصيف لصفوف فيورنتينا قادماً من بايرن ميونخ بعد انتهاء عقده مع بطل البوندسليجا.