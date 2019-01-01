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الدوري الألماني - الدرجة الأولى

ريبيتش يعود إلى ردار بايرن ميونخ على حساب بيبي

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Getty Images
هل ينضم ريبيتش إلى بايرن ميونخ في الصيف المقبل؟
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

عاد أنتي ريبيتش، لاعب فرانكفورت، إلى ردار بايرن ميونخ الألماني بعد طلب من نيكو كوفاتش، مدرب الفريق.

ريبيتش سبق وعمل تحت قيادة كوفاتش الموسم الماضي في فرانكفورت.

وذكرت صحيفة "سبورت بيلد" الألمانية أنّ كوفاتش قرر عدم التعاقد مع نيكولاس بيبي من ليل الفرنسي ويحاول التفاوض لجلب ريبيتش.

وأوضحت أنّ المدرب الكرواتي مقتنه بإمكانيات مواطنه ويرى أنّه قادر على تقديم أفضل ما لديه في الموسم المقبل رفقة البافاري.

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جدير بالذكر أنّ صاحب الـ 25 عامًا قد جدد عقده مع الفريق حتى 2022 كما ساهم في وصول فرانكفورت إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي.

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