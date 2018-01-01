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الدوري الإنجليزي الممتاز

ريان سيسينيون يبدأ أول أرقام البوكسينج داي

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سيسينيون يصبح ثالث أصغر لاعب يسجل في البوكسينج داي

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

حقق ريان سيسينيون لاعب فولهام رقمًا قياسيًا من أرقام البوكسينج داي بعدما بات ثالث أصغر لاعب يسجل هدفًا في مواجهات البوكسينج داي في تاريخ البريميرليج.

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واستضاف فولهام نظيره وولفرهامبتون في أولى مواجهات الأسبوع من البوكسينج داي، ومن ثم انتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وسجل ريان سيسينيون هدف فولهام في الدقيقة الرابعة والسبعين، ثم أدرك وولفرهامبتون التعادل عن طريق لاعبه رومان سايس في الدقيقة الرابعة والثمانين.

وبهدف سيسينيون في شباك وولفرهامبتون أصبح ريان هو ثالث أصغر لاعب يسجل أهداف في جولات البوكسينج داي من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل سيسينيون بعمر 18 عامًا و222 يومًا، خلف جيمس ميلنر في عام 2002 بعمر 16 عامًا و122 يومًا، ومايكل أوين عام 1997 بعمر 18 عامًا و88 يومًا.

ورفع فولهام رصيده من النقاط بهذا التعادل إلى النقطة الحادية عشر في المركز الأخير، بينما رفع وولفرهامبتون رصيده إلى النقطة السادسة والعشرين في المركز العاشر.

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