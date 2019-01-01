ريان بابل: فان دايك لديه نقطة ضعف!

لاعب فولهام يتحدث عن مواطنه قبل مواجهته

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال ريان بابل مهاجم فولهام أن مواطنه الهولندي فيريجل فان دايك لديه نقطة ضعف، لكن لم ينتبه لها أحد في الدوري الإنجليزي.

ويعيش فان دايك موسمًا رائعًا مع ليفربول حتى أن العديد من الأصوات تُطالب باختياره لاعب العام في البريميرليج رغم أنه بعيد عن المهام الهجومية وأن آخر مدافع فاز باللقب كان جون تيري عام 2005.

بابل استبق مواجهة مواطنه خلال الجولة القادمة للبطولة قائلًا عنه "فيرجيل تطور بالتأكيد خلال السنوات القليلة الماضية، وأعتقد أنه قادر على أن يكون أفضل أيضًا، إذ أرى أنه لا يلعب سوى بـ70% من مستواه. يستطيع التحسن أكثر وأن يُصبح سريعًا إن أراد".

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أضاف الجناح الذي سبق له اللعب للريدز بين الفترة من 2007 حتى 2011 "لديه نقطة ضعف، لن أكشف عنها ولا أعتقد أن أحدًا في البريميرليج انتبه لها".

وانتقل صاحب الـ32 للحديث عن مواجهة فريقه السابق، قال "لدي نقطة ضعف تجاه ليفربول وأريد لهم الفوز بالبطولة. غادرت الفريق من الباب الخلفي، وإثبات خطأ الناس سيكون شيئًا من رد الاعتبار. كنت محبوبًا في ليفربول ولدي علاقة جيدة مع الجماهير واللاعبين لكني ظننت أنني أستطيع تقديم الأفضل".

"في نفس الوقت كنت في عُمر الـ21، 22 و23، ليس كل لاعب لديه النضج اللازم في هذا العُمر، واحتجت للتوجيه الذي تلقيته في أياكس. ما الذي قد تفعله وأنت لا تلعب؟ ما الذي يمكن أن تفعله بشكل مختلف".

الفريقان يدخلان مباراة الأحد وهما بحاجة ماسة للفوز، إذ سيمنح ليفربول الصدارة على حساب مانشستر سيتي الذي لن يلعب هذا الأسبوع لارتباطه بمباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، فيما سيساعد فولهام في سعيه لتجنب الهبوط للتشامبيونشيب، إذ لا يمتلك الفريق أكثر من 17 نقطة في المركز قبل الأخير.