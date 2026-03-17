ريال مدريد 3-0 مانشستر سيتي: هل يستطيع فريق غوارديولا تحقيق أعظم عودة في دوري أبطال أوروبا على ملعب الاتحاد؟

أصبحت مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، بهدوء، واحدة من المباريات الحاسمة في كرة القدم الأوروبية الحديثة. فما كان يُنظر إليه في الماضي على أنه مواجهات عرضية بين عمالقة الكرة، أصبح الآن أقرب إلى ديربي سنوي، وقصة من قصص دوري أبطال أوروبا أصبحنا نتوقعها كل موسم.

يبدو أن كل لقاء يكتب فصلاً جديداً. في عام 2020، فاجأ بيب جوارديولا زين الدين زيدان بتعديلات جريئة في الشوط الثاني. وفي عام 2022، جاءت "الريمونتادا" في البرنابيو، وهي عودة غير متوقعة لدرجة أن حتى نماذج البيانات الأكثر ثقة عجزت عن تفسيرها. في عام 2023، حقق مانشستر سيتي فوزاً تاريخياً ساحقاً. في عام 2024، نجا ريال مدريد بفضل صموده، وحسم التأهل بركلات الترجيح. وفي عام 2025، احتل كيليان مبابي مركز الصدارة وسيطر على المباراة.

والآن يلتقي الفريقان مرة أخرى.

وقد التقى الفريقان بالفعل في وقت سابق من هذا الموسم في مرحلة المجموعات في البرنابيو، حيث فاز مانشستر سيتي 2-1 بعد خطأ فادح من أنطونيو روديجر سمح لإرلينغ هالاند بالتسجيل من ركلة جزاء. كانت المباراة نفسها متوازنة للغاية، حيث اضطر سيتي في النهاية إلى إدارة المراحل الأخيرة بحذر.

على الورق، يبدو السيناريو مختلفاً هذه المرة. وصل ريال مدريد إلى هذه المواجهة في وضع ضعيف وبدون مبابي، مما جعله يبدو كالفريق الأقل حظاً. المنطق يشير إلى أن مانشستر سيتي هو المرشح للفوز. فبنيته وعمقه وأنماطه الهجومية تمنحه الأدوات اللازمة لإلحاق الأذى بمدريد.

لكن هذه المباراة نادراً ما اتبعت المنطق.

قبل انطلاق المباراة في مدريد، كانت الأرقام في صالح مانشستر سيتي: مسافات تسديد أقصر، ومتوسط توقعات الأهداف (xG) أفضل لكل محاولة، وتركيز على إغراق الثلث الأوسط من الملعب لخلق تفوق عددي وتمريرات عكسية. ورد ريال مدريد بانتقالات غير منظمة، وخطورة على الجانب الأيسر بقيادة فينيسيوس، وتهديدات بعيدة المدى من لاعبين مثل أردا غولر وترنت ألكسندر-أرنولد. ثم جاءت ثلاثية فالفيردي المذهلة — ثلاث تسديدات دقيقة في 22 دقيقة لتنتهي المباراة بفوز ساحق 3-0. بينما نستعرض مباراة الإياب في ملعب الاتحاد، تبدو تلك الرؤى التي سبقت المباراة أكثر أهمية. يحتاج سيتي إلى استعادة السيطرة على الانتقالات، وتقليل الفوضى خلف خط دفاعه، وخلق تكتلات هجومية دون ثغرات. أما ريال مدريد؟ فليتخذ أسلوب الدفاع المنظم، ويهاجم على المرتدات — وليترك لحظة واحدة تغير كل شيء.

كيف يخلق ريال مدريد التهديد

لفهم أسلوب ريال مدريد الهجومي بشكل أفضل، ننظر أولاً إلى خريطة تسديداته ثم خريطة xG حسب المناطق.

خريطة تسديدات ريال مدريد الحالية غير المتعلقة بركلات الجزاء لموسم 2025-26

تبرز خريطة تسديدات ريال مدريد على الفور بمدى عدم انتظامها. وعلى عكس الفرق التي تعتمد على أنماط هجومية جامدة، تتوزع محاولات مدريد على مناطق عديدة حول منطقة الجزاء. ويميل التوزيع قليلاً نحو الجانب الأيسر، وهو ما يعكس تأثير لاعبين مثل فينيسيوس جونيور ومبابي في وقت سابق من الموسم.

ميزة أخرى واضحة هي عدد فرص الانتقال. ما يقرب من ثلاثين بالمائة من تسديدات ريال مدريد تأتي في مواقف انتقالية، مما يسلط الضوء على مدى خطورتها عند الهجوم السريع بعد استعادة الكرة. هذا أمر سيحتاج مانشستر سيتي إلى التعامل معه بحذر. إذا فقد سيتي الكرة في منطقة متقدمة أو ترك مساحة خلف خط دفاعه، فإن ريال مدريد يمتلك السرعة والمهارات الفردية اللازمة لمعاقبة تلك اللحظات.

حتى بدون مبابي ورودريغو، لا يزال ريال مدريد يمتلك لاعبين قادرين على صنع لحظات حاسمة. يظل فينيسيوس التهديد الأكثر وضوحًا، لكن لاعبين آخرين مثل أردا غولر يمكنهم اختراق الدفاعات من خلال الإبداع، في حين أن مدى تمريرات ترينت ألكسندر أرنولد يمكن أن يهدد خط دفاع مانشستر سيتي المتقدم. علاوة على ذلك، يمتلك ريال مدريد العديد من اللاعبين القادرين على التسديد من مسافة بعيدة، وهو ما يفسر عدد المحاولات التي تأتي من خارج منطقة الجزاء.

خريطة توقعات الأهداف (xG) الحالية لريال مدريد بدون ركلات الجزاء لموسم 2025-26

تضيف خريطة xG سياقًا مهمًا لتوزيع التسديدات. على الرغم من أن ريال مدريد يسدد من مواقع متنوعة، إلا أن الفرص الأفضل لا تزال تأتي من الممر المركزي لمنطقة الجزاء. وهذا يتوافق مع معظم الفرق الهجومية النخبة، حيث تحدث الفرص الأكثر خطورة بالقرب من المرمى.

ومع ذلك، لا يقتصر تهديد ريال مدريد على منطقة واحدة فقط. فالفريق يولد أيضًا توقعات أهداف (xG) ذات أهمية من كلا الجانبين المحيطين بمنطقة الجزاء، مما يوضح كيف يمكن للهجمات أن تتطور عبر قنوات متعددة بدلاً من نمط منظم واحد.

هذا المزيج من الخطر في الوسط والتوزيع على الأطراف يجعل ريال مدريد فريقًا لا يمكن التنبؤ به. حتى لو تمكن مانشستر سيتي من السيطرة على الكرة وتنظيم اللعب، لا يزال لدى ريال مدريد الأدوات اللازمة لخلق لحظات حاسمة من خلال الانتقالات السريعة والمهارات الفردية والتسديدات الاستغلالية.

باختصار، في حين أن مانشستر سيتي قد يدخل المباراة باعتباره المرشح الأوفر حظاً، إلا أن ريال مدريد يمتلك تهديداً هجومياً كافياً لإحداث مشاكل خطيرة إذا أتيحت له المساحة أو اللحظات المناسبة للتسديد.

كيف يخلق مانشستر سيتي التهديد

بعد إلقاء نظرة على الملف الهجومي لريال مدريد، نحول تركيزنا الآن إلى مانشستر سيتي. كما هو الحال مع مدريد، نبدأ بخريطة التسديدات قبل دراسة توزيع xG حسب المناطق لفهم كيفية خلق سيتي للخطر.

خريطة تسديدات مانشستر سيتي الحالية غير المتعلقة بركلات الجزاء لموسم 2025-26

بالمقارنة مع ريال مدريد، يبدو أسلوب التسديد لدى مانشستر سيتي أكثر تنظيماً بكثير. يسدد سيتي عدداً أقل من التسديدات بشكل عام، لكن جودة تلك المحاولات أعلى، وهو ما ينعكس في ارتفاع معدل xG لكل تسديدة وانخفاض متوسط مسافة التسديد.

تتركز معظم محاولات سيتي داخل الممر المركزي لمنطقة الجزاء. بدلاً من الاعتماد على التسديدات البعيدة المتكررة، يميل سيتي إلى تداول الكرة بصبر حتى يتمكن من خلق فرصة للتسديد في منطقة ذات قيمة عالية. يتوافق هذا النهج مع فلسفة بيب جوارديولا الهجومية، التي تعطي الأولوية لخلق أفضل تسديدة ممكنة بدلاً من مجرد زيادة عدد التسديدات.

تسلط الخريطة الضوء أيضًا على مدى تماسك هيكل مانشستر سيتي الهجومي. تأتي العديد من فرصه من التمريرات المتبادلة حول المناطق الهجومية المركزية، حيث يعمل لاعبون مثل شيركي وسيمينيو بين الخطوط بينما يربطون اللعب مع هالاند داخل منطقة الجزاء. تساعد هذه التحركات مانشستر سيتي على توليد ضغط مركزي يؤدي في النهاية إلى تسديدات قريبة من المرمى.

ميزة أخرى مثيرة للاهتمام هي عدد فرص الانتقال. حوالي ثلث تسديدات مانشستر سيتي تأتي في لحظات الانتقال. غالبًا ما تسمح بنية الضغط العالي لمانشستر سيتي باستعادة الاستحواذ بالقرب من مرمى الخصم، مما يخلق على الفور مواقف هجومية قبل أن تتمكن الدفاع من إعادة تنظيم صفوفه.

خريطة xG الحالية لمانشستر سيتي بدون ركلات الجزاء لموسم 2025-26

تؤكد خريطة مناطق xG على الطبيعة المنظمة لهجوم مانشستر سيتي. كما هو متوقع، تأتي غالبية أهدافه المتوقعة من أخطر مناطق الملعب، لا سيما المناطق المركزية داخل منطقة الجزاء.

أحد الاختلافات الملحوظة مقارنة بريال مدريد هو العدد المنخفض نسبياً للتسديدات من خارج منطقة الجزاء. يظهر مانشستر سيتي انتقائية أكبر بكثير في محاولاته، ويفضل صنع الفرص بالقرب من المرمى بدلاً من الاعتماد على التسديدات العشوائية من مسافات بعيدة.

غالباً ما تنشأ هذه الفرص المركزية من المواقف التي يشتهر بها مانشستر سيتي. من خلال نقل الكرة إلى الأطراف ثم تمريرها مرة أخرى نحو نقطة الجزاء أو منطقة الست ياردات، يخلق مانشستر سيتي باستمرار فرصاً قيّمة.

يعد جانب الانتقال مهمًا أيضًا في هذه المباراة. يولد مانشستر سيتي نسبة كبيرة من فرصه في الانتقال، ويتلقى ريال مدريد نفسه نسبة كبيرة من التسديدات في تلك اللحظات. إذا تمكن سيتي من استعادة الكرة في المناطق المركزية والهجوم بسرعة، فقد يتعرض هيكل ريال مدريد الدفاعي للخطر.

ومع ذلك، إذا أصبحت المباراة أكثر فوضوية وانفتاحًا، فقد يجد ريال مدريد فرصًا خاصة به في الانتقالات. وبهذا المعنى، فإن التوازن بين أنماط الهجوم المنظمة لمانشستر سيتي وقدرة ريال مدريد على استغلال لحظات الفوضى قد يحدد في النهاية كيفية سير هذه المواجهة.