يوفيتش يفلت من عقوبة السجن في صربيا

اللاعب لم يحترم الإجراءات الخاصة بفيروس كورونا

تفادى المهاجم الصربي لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد، عقوبة السجن في بلاده، بسبب عدم احترام الإجراءات المشددة الخاصة بجائحة كورونا في مارس الماضي.

مهاجم ريال مدريد توجه إلى الأراضي الصربية في شهر مارس، وانتهك فترة الحجر المنزلي لمدة 14 يومًا، رغم التشديدات على احترام هذا الأمر على سكان البلاد بشكل عام للحد من انتشار الوباء.

وتم اكتشاف الأمر، عندما شوهد اللاعب في شوارع بلجراد، من أجل الاحتفال بعيد ميلاد صديقته، ليتعرض لحملة من الهجوم في صربيا.

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صحيفة "as" الإسبانية، أكدت أن يوفيتش كان سيتعرض لعقوبة الحبس لفترة تصل مدتها إلى 6 سنوات، وفقًا للقواعد المنصوص عليها في صربيا.

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ومع ذلك توصل اللاعب لاتفاق مع الحكومة، على عدم دخوله السجن، والاكتفاء بدفع غرامة تبلغ قيمتها 30 ألف يورو.

ويفلت بذلك مهاجم ريال من عقوبة كان ستضر مسيرته مع النادي الإسباني بصورة كبيرة، بعدما خرج رئيس الدولة من أجل تحذيره بشكل مباشر، وتهديده بالاعتقال في حالة عدم احترام إجراءات كورونا.

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يذكر أن صاحب الـ22 سنة، ظهر في 5 مباريات مع ريال هذا الموسم، ولم ينجح في هز الشباك في جميع البطولات حتى الآن.