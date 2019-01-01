ريال مدريد يوضح حقيقة أزمة كورتوا النفسية

تعرف على بيان ريال مدريد حول إصابة كورتوا

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

أصدر نادي ريال مدريد بيانًا رسميًا لتوضيح حقيقة إصابة حارس مرماه، تيبو كورتوا، بنوبات قلق كاشفًا عن الحالة الصحية للاعب.

كورتوا خرج بين شوطي لقاء كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا ليشارك ألفونسو أريولا بديلًا.

وقال النادي الملكي في بيان رسمي إن التقارير المنتشرة بشأن تعرض كورتوا لأزمات قلق لا صحة لها وأنّ اللاعب في حالة نفسية جيدة.

وأوضح البيان أنّ كورتوا يعاني من آلام في المعدة والأمعاء مع الشعور بالجفاف وانحفاض نسبة الماء في الجسم.

وأكد البيان أنّ اللاعب يتحسن مع اللاعب ويظهر بصورة جيدة للغاية وسوف يعود قريبًا للملاعب.

وغاب كورتوا عن تدريبات ريال مدريد صباح اليوم، الجمعة، مما يشير إلى صعوبة خوضه مباراة غرناطة على أن يشارك ألفونسو أريولا أساسيًا.

ويعاني ريال مدريد من إصابة مارسيلو وفيرلاند ميندي وناتشو مما يعني أنّ الفريق سيواجه غرناطة دون ظهير أيسر.