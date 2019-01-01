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ريال مدريد ينجح في الحفاظ على موهبته رغم إغراءات يوفنتوس وباريس سان جيرمان

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تعرف على موهبة ريال مدريد الذي حصل على عقد احترافي ورفض الرحيل

    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

نجح نادي ريال مدريد الإسباني في إقناع ديفيد دي لا فيبورا، لاعب الكاديتا، في الحصول على عقد احترافي رفقة الملكي ورفض عروض باريس سان جيرمان ويوفنتوس.

ريال مدريد ينتهج الاعتماد على المواهب الشابة وتطوير الأكاديمية خلال الفترة الأخيرة.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ ريال مدريد منح دي لا فيبورا عقده الاحترافي ليصبح رسميًا لاعبًا في الفريق ويمكن تصعيده إلى الكاستيا.

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وأشارت إلى أنّ صاحب الـ 16 عامًا تلقى عروضًا من يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي ولكن ريال مدريد نجح في الحفاظ عليه.

جدير بالذكر أنّ فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، قرر تنمية الأكاديمية والاستفادة القصوى من المهارات الشابة لبناء فريق قوي في المستقبل.

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