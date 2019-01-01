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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

ريال مدريد ينتصر بركلات الجزاء للمرة الأولى منذ زمن وبنزيما يواصل رقمه الإيجابي

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GETTY IMAGES
بنزيما لا يهدر تلك الركلات مع ريال مدريد
أحمد أباظة    فيسبوك      تويتر

تغلب ريال مدريد على مضيفه ليفانتي بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الخامس والعشرين لليجا.

سجل هدفي الميرينجي كريم بنزيما في الدقيقة 43 وجاريث بيل في الدقيقة 78 من ركلتي جزاء.

وتلك هي المرة الأولى التي يفوز بها ريال مدريد بالتسجيل من ركلات الجزاء فقط منذ موسم 2013-2014 على الأقل.

على الجانب الآخر سدد كريم بنزيما 4 ركلات جزاء مع الملكي في الليجا، أحرزهم جميعاً.

يذكر أن النتيجة رفعت رصيد الفريق إلى 48 نقطة في المركز الثالث، بفارق 9 نقاط عن المتصدر برشلونة.

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