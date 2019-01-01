ريال مدريد يكشف طبيعة إصابة كارفاخال وفاسكيز

تعرف على نوعية الإصابة التي تعرض لها كارفاخال وفاسكيز

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني في بيان رسمي نوعية الإصابة التي تعرض لها داني كافاخال ولوكاس فاسكيز.

فاسكيز خرج مصابًا أمام أياكس في المباراة التي انتهت برباعية لهدف وتسببت في وداع البلانكوس لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي: " أظهرت الفحوص الطيبة التي أجريت اليوم للاعب داني كارفاخال أنه يعاني من إصابة من الدرجة الثانية في العضلة المستقيمة الفخذية في فخذه الأيمن".

أما بالنسبة لفاسكيز، فأوضح البلانكوس في بيان آخر أنّ اللاعب يعاني من بتمزق من الدرجة الاولى في منطقة الفخذ الأيسر.

📢 ريال مدريد يعلن عن تشخيص إصابة فاسكيز



لوكاس مُصاب بتمزق من الدرجة الأولى في الفخذ الأيسر 🚑 pic.twitter.com/DyJ70nvMD8 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 7, 2019

ولم يذكر ريال مدريد موعد عودة الثنائي إلا أنّ صحيفة "ماركا" الإسبانية أكدت أنّ فاسكيز لن يلعب سوى بعد انتهاء فترة التوقف الدولي كما أنّ كارفاخال قد يبتعد فترة أطول ولن يتواجد في معسكر المنتخب.

جدير بالذكر أنّ جاريث بيل وكيلور نافاس غابا عن تدريبات البلانكوس الصباحية استعدادًا لمواجهة بلد الوليد.

وكان ريال مدريد قد أصدر بيانًا رسميًا يكشف طبيعة إصابة فينيسيوس جونيور ومن المحتمل غيابه شهرين أو أكثر.