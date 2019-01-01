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ريال مدريد يكسر الرقم القياسي في ضرب العارضة هذا الموسم

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ريال مدريد الأكثر ضربًا للعارضة بـ 21 مرة هذا الموسم

 

يوسف حمدي    فيسبوك      تويتر

أصبح ريال مدريد أكثر فريق في أوروبا ضربًا للعارضة خلال مبارياته بالتساوي مع برشلونة، في رقم آخر يوضح المعاناة التي أصبح يعيشها ريال مدريد مؤخرًا.

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وكان ريال مدريد قد سقط على أرضه وبين جماهيره في سانتياجو بيرنابيو أمام ريال سوسيداد بهدفين للا شيء لحساب الجولة الثامنة شعر من الليجا.

واصطدمت كرتين لريال مدريد في العارضة جاءت إحداهما من كريم بنزيما والأخرى من الشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور، ليقف الحظ أيضًا في وجه ريال مدريد.

ورفع ريال مدريد حصيلته من الكرات التي ضربت القائم إلى 21 كرة منذ بداية الموسم على مستوى بطولة الدوري الإسباني بالتساوي مع برشلونة.

وبهذا أصبح ريال مدريد هو النادي الأكثر ضربًا للعارضة ضمن أندية الدوريات الخمسة الكبرى جميعًا، وهو الأكثر لريال مدريد خلال السنوات الأخيرة.

يذكر أن ريال مدريد أصبح في حالة لا يحسد عليها تمامًا بخسارة اليوم بعدما تراجع للمركز الخامس على سلم الترتيب وترك مركزه الرابع لديبورتيفو ألافيش.  

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