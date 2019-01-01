ريال مدريد يكتفي بضم دياز في ميركاتو الشتاء

تقارير ربطت ريال مدريد بعدة اسماء

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد قرر الاكتفاء بصفقة ضم براهيم دياز في يناير الجاري وعدم ضم أي أسماء جديدة لتدعيم صفوفه.

وانضم دياز إلى الملكي قادماً من مانشستر سيتي مقابل ما يقارب 15 مليون يورو، وخمسة ملايين إضافية في شكل حوافز متعلقة ببنود بالعقد.

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وعانى بنزيما من كسر في إصبعه أمام بيتيس الأسبوع الماضي، ولكن اللاعب أعلن عدم خضوعه للجراحة والمشاركة أمام إشبيلية هذا السبت.

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🚨 رسميًا: نجحت ادارة نادي @DuhailSC في التعاقد مع المدرب البرتغالي روي فاريا لقيادة الفريق فنيًا خلال الفترة القادمة pic.twitter.com/AO42jtdB2z — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 19, 2019

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وأشارت الصحيفة أن تألق فينيسيوس جونيور الكبير بالفترة الماضية وثقة المدرب سانتياجو سولاري دفعت الإدارة لصرف النظر عن إضافة اسم جديد.

وكشف التقرير أن الصفقة الوحيدة التي قد يحسمها ريال مدريد إضافة لدياز هي إيدر ميليتاو، مدافع بورتو، ولكن ستكون للموسم المقبل ويصل في يونيو.

وارتبط ريال مدريد بعدة أسماء مثل كريشتوف بيونتك من جنوى وإعادة توماس دي بول، مهاجمه المعار إلى رايو فايكانو، لعلاج النقص بالخط الهجومي.

ويلعب ريال مدريد مساء السبت أمام إشبيلية على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" ضمن لقاءات الليجا الإسبانية.