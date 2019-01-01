ريال مدريد يقرر مصير براهيم دياز

اللاعب الشاب انتقل في يناير الماضي إلى الملكي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد قرر عدم بقاء براهيم دياز ضمن صفوف ريال مدريد الموسم المقبل وخروجه معاراً لاكتساب الخبرات.

دياز كان قد انتقل إلى صفوف الفريق الملكي بانتقالات يناير الماضية قادماً من مانشستر سيتي مقابل ما يقارب 15 مليون يورو.

ولم يحظى دياز بفرصة اللعب مع ريال مدريد منذ انتقاله إلا في 88 دقيقة موزعة على أربعة لقاءات ما بين الدوري وكأس الملك.

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زيدان يعد مرجعًا في هذه النقطة ولنا فيما قاله عن بيل بآخر مؤتمر صحفي له خير مثال 🗣️🔽 pic.twitter.com/XaXFExV0qY — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 3, 2019

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وذكرت "ماركا" أن الميرينجي قرر خروج اللاعب معاراً لفريق يضمن له المشاركة بشكل أساسي في 40 مباراة على الأقل حتى يصبح جاهزاً للعب معه مستقبلاً.

وأشارت الصحيفة أن رغم مشاركة اللاعب في مباراة ويسكا الأخيرة وظهوره بشكل طيب، ولكن زين الدين زيدان، مدرب الفريق، والإدارة تفضل إعارته.

وتحدث التقرير أن ريال مدريد يريد ضمانات بمشاركة اللاعب حتى لا يتكرر مع حدث في إعارة الحارس أندري لونين إلى ليجانس ولعبه فقط خمس مباريات.

ويلعب ريال مدريد مساء اليوم، الأربعاء، أمام فالنسيا ضمن منافسات الليجا الإسبانية والأسبوع الثلاثين.