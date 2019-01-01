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ريال مدريد يقرر مصير براهيم دياز

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Getty Images
اللاعب الشاب انتقل في يناير الماضي إلى الملكي
هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفادت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد قرر عدم بقاء براهيم دياز ضمن صفوف ريال مدريد الموسم المقبل وخروجه معاراً لاكتساب الخبرات.

دياز كان قد انتقل إلى صفوف الفريق الملكي بانتقالات يناير الماضية قادماً من مانشستر سيتي مقابل ما يقارب 15 مليون يورو.

ولم يحظى دياز بفرصة اللعب مع ريال مدريد منذ انتقاله إلا في 88 دقيقة موزعة على أربعة لقاءات ما بين الدوري وكأس الملك.

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وذكرت "ماركا" أن الميرينجي قرر خروج اللاعب معاراً لفريق يضمن له المشاركة بشكل أساسي في 40 مباراة على الأقل حتى يصبح جاهزاً للعب معه مستقبلاً.

وأشارت الصحيفة أن رغم مشاركة اللاعب في مباراة ويسكا الأخيرة وظهوره بشكل طيب، ولكن زين الدين زيدان، مدرب الفريق، والإدارة تفضل إعارته.

وتحدث التقرير أن ريال مدريد يريد ضمانات بمشاركة اللاعب حتى لا يتكرر مع حدث في إعارة الحارس أندري لونين إلى ليجانس ولعبه فقط خمس مباريات.

ويلعب ريال مدريد مساء اليوم، الأربعاء، أمام فالنسيا ضمن منافسات الليجا الإسبانية والأسبوع الثلاثين.

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