ريال مدريد يقرر الإبقاء على كيلور نافاس

نافاس سيبقى في ريال مدريد مع إعارة لونين.. اتفاق مبدأي بين فلورنتينو بيريز وزين الدين زيدان

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت مصادر صحفية إسبانية في الأيام الأخيرة عن تغير رغبة ريال مدريد بالنسبة لحارسه الدولي الكوستاريكي كيلور نافاس.

وكان نافاس قد اقترب من الخروج من ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي، بعدما باتت رغبة زيدان في أن يكون تيبو كورتوا هو الحارس الأساسي دائمًا.

ولكن بعد أيام من انطلاقة المعسكر وبعد أيام من العمل الجاد الذي قدمه نافاس، ومع تغير بعض المعطيات فيما يخص سوق الانتقالات الصيفية، يبدو أن الأمور أخذت منعطفًا آخر.

فحسب صحيفة ماركا المدريدية فإن كيلور نافاس سيكون في ريال مدريد الموسم المقبل، مؤكدة أن الشيء الأكيد في حراسة مرمى ريال مدريد الموسم المُقبل هو أن كورتوا سيكون الحارس الأساسي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 15, 2019

وسيلعب كيلور نافاس أدوارًا سيتم الاتفاق عليها مع المدرب زين الدين زيدان حين يعود إلى قيادة معسكر الفريق في كندا من جديد.

الآن يبدو أن الحارس الشاب لونين سيخرج على سبيل الإعارة من أجل الحصول على فرصة المشاركة، ويبدو ريال بيتيس أقرب الاحتمالات نظرًا لاهتمام النادي الأندلسي به منذ فترة.

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يذكر أن رئيس النادي الملكي فلورنتينو بيريز متواجد حاليًا في كندا من أجل متابعة معسكر الفريق ومناقشة أمور الميركاتو مع المدرب واللاعبين.