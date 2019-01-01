ريال مدريد يقدم عرضه النهائي لضم بوجبا من مانشستر يونايتد

تقارير صحفية إسبانية توضح القيمة النهائية التي يستعد ريال مدريد لدفعها في صفقة ضم بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن فريق ريال مدريد لا يزال مصرًا على ضم اللاعب الفرنسي بول بوجبا من صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ABC" والتي أكدت أن النادي الإسباني لم يشعر باليأس بعد من محاولة ضم بوجبا ولديه عرض أخير ليقدمه.

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وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد واثق من قدرته في شراء اللاعب خلال ميركاتو الصيف الجاري، وليس لديه مشكلة في الانتظار حتى بعد انتهاء نافذة الانتقالات في إنجلترا.

وكان مانشستر يونايتد قد طلب الحصول على ١٦٠ مليون يورو من أجل الاستغناء عن خدمات اللاعب الفرنسي الذي استعاده من يوفنتوس قبل عدة مواسم.

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وكشفت التقارير أن ريال مدريد غير مستعد لدفع أكثر من ١٥٠ مليون يورو في صورة ١٢٥ مليون قيمة أساسية للصفقة و٢٥ متغيرات.

جدير بالذكر أن ريال مدريد الآن يسعى لبيع عدد من لاعبيه لتغطية القيمة المالية اللازمة للصفقة التي يريد إنهاء سوق انتقالاته القوي بها.