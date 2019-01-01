ريال مدريد يقترب من حسم صفقتين للميركاتو الصيفي

ريال مدريد يُتابع اثنين من المواهب الشابه وهم فرناندو دلغادو وإستيبان أباريسيو

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية إسبانية أن ريال مدريد يراقب اثنين من المواهب الشابه وهم فرناندو دلغادو وإستيبان أباريسيو.

وقالت صحيفة ماركا إن ريال مدريد يعمل لمستقبل فريقه الأول، ولكن أيضًا يعمل من أجل مستقبله البعيد، الفريق الأبيض لا يتوقف عن اكتشاف المواهب، من وجهة نظرهم هُناك اثنين من اللاعبين يرون أنهم قد يكونوا وجهه سليمه لريال مدريد في المستقبل وهم إستيبان أباريسيو وفرناندو دلغادو.

أباريسيو هو مُهاجم ينتمي لرايو فاييكانو، بدأ اللعب منذ أن كان يبلغ من العمر 5 سنوات فقط في مدرسة سييتي بيكوس حيث سار في الطريق هُناك حتى عام 2012، وذلك عندما انضم للفئات السنيه في رايو فاييكانو، الأن هو يجذب انتباه العظماء بسبب تأثيره وتحركاته أمام المرمى.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٢ أبريل ٢٠١٩

أما فرناندو دلغادو فهو جزء من الفريق الأول الشبابي لرايو ماخاداهوندا ، إنه لاعب خط وسط معروف في ماخاداهوندا بلقبه الثاني (يسمونه غيرير من غيريرو)

وأفادت ماركا أن ريال مدريد في مفاوضات من أجل حسم صفقتي النجمين الشابين قبل بداية موسم الانتقالات الصيفية المقبلة.

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يذكر أن ريال مدريد قد ارتبط بمفاوضات مع عدد من اللاعبين الكبار، أبرزهم كان كليليان مبابي وإيدين هازارد وبول بوجبا.