ريال مدريد يخطط لرفض استمرار أوديجارد في سوسيداد

مستوى مارتن أوديجارد المميز يقربه من العودة إلى ريال مدريد

يخطط نادي ريال مدريد للتواصل مع ريال سوسيداد لرفض تفعيل بند تمديد إعارة مارتن أوديجارد واستمراه مع الفريق الباسكي حتى 2021.

وقدم أوديجارد مستويات مميزة مع ريال سوسيداد خلال ما شارك فيه مع الفريق خلال الموسم الحالي حتى الآن، حيث خطف الأضواء سريعًا وأصبح حديثًا للجميع.

وبعد عودته إلى الدوري الإسباني الذي غادره نحو هولندا، بدأ ريال مدريد في مراقبة نجمه الشاب عن قرب هذه المرة، ليؤكد أنه بات جاهزًا للمشاركة في التحديات الكبرى.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ إعارة أوديجارد تنتهي في صيف 2020 ولكن الفريق الباسكي يستطيع مد عقد اللاعب لموسم إضافي.

وأوضحت أنّ النادي الملكي يخطط للتواصل مع ريال سوسيداد وإقناعهم بالموافقة على عودة اللاعب للنادي الملكي في صيف 2020، إذ ظهر اللاعب بمستويات جيدة في الدوري الإسباني.

وكان أوديجارد قد ذكر في تصريحات سابقة رغبته الاستمرار لموسم إضافي في ريال سوسيداد مشيرًا إلى أنّه بحاجة إلى الوقت ليكون جاهزًا لقيادة الملكي في المستقبل.

يذكر أن ريال مدريد قد تعاقد مع مارتن أوديجارد عام 2015، قبل أن يرحل عن الفريق في سلسلة من الإعارات خارج الدوري الإسباني.