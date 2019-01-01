ريال مدريد يفرض شروطه على يوفنتوس ومانشستر سيتي لبيع صانع ألعابه

رئيس ريال مدريد يرفض التخلي عن أحد ضحايا زيدان بأرقام هزيلة

عادت وسائل الإعلام الإيطالية لفتح ملف مستقبل أحد نجوم ريال مدريد، المرشحين لمغادرة مشروع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، بعد موسمه المنقضي المخيب للآمال.

ووفقا لما ذكره موقع "كالتشيو ميركاتو"، فإن رئيس اللوس بلانكوس فلورنتينو بيريز، تلقى بالفعل أكثر من عرض لبيع صانع الألعاب إيسكو، إلا أنه لم يوافق على العروض لضعف المقابل المادي.

ولفت التقرير، أن أكثر الطامعين في اقتناء ضحية مشروع زيدان الجديد، هما عملاقي السيري آ والبريميرليج يوفنتوس ومانشستر سيتي، لحاجة السيدة العجوز لصاحب الـ27 عامًا، بناء على رغبة الأيقونة كريستيانو رونالدو، وكذا السيتيزينز بحاجة لبديل على نفس مستوى أسطورة العصر الحديث دافيد سيلفا.

وأكدت الصحيفة، أن بيريز وزيدان اتخذا قرارهما النهائي بشأن مستقبل الدولي الإسباني، وذلك ليس فقط لصدمة ظهوره بمستوى للنسيان الموسم المنقضي، بل لتمويل الصفقة السادسة المنتظرة، والإشارة إلى الفرنسي بول بوجبا، المطلوب بقوة لدى زيزو.

وتعاقد نادي القرن مع خمسة لاعبين دفعة واحدة للموسم الجديد، بدأها بالثنائي الشاب ميليتاو ورودريجو في أواخر الشتاء، ثم جلب الثلاثي فيرلاند ميندي، لوكا يوفيتش والأخير كان السهم البلجيكي إدين هازارد.

هذا الولد عندما يكبر سيعين رئيسًا لمؤسسة الكباري والأنفاق 😅



(🎥: IG/sabareesh_007) pic.twitter.com/HzOugXyngC — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 22, 2019

وفي الختام، شدد التقرير على أن رجل الأعمال الإسباني لن يوافق على العروض الضعيفة ماديًا التي تنهال على إيسكو بعد تأكد انفصاله عن "سانتياجو بيرنابيو"، فقط اشترط الحصول على مبلغ ضخم، لكن دون الكشف عن تفاصيله، نظير الاستغناء عن إيسكو.