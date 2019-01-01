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الدوري الإسباني الدرجة الأولى

ريال مدريد يفتح التحقيق مع إيسكو بعد واقعة مباراة أياكس

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أزمة إيسكو تتعاظم في ريال مدريد بعد رفضه التواجد مع الفريق في مباراة أياكس
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

قرر نادي ريال مدريد فتح التحقيق في قضية تأخر إيسكو عن التواجد مع الفريق قبل مباراة أياكس في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

إيسكو خرج من قائمة ريال مدريد ضد أياكس مما دفعه لعدم حضور اللقاء مع المجموعة في الحافلة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ سانتياجو سولاري، المدير الفني لنادي ريال مدريد، أخبر المسئولين في النادي حول سلوك إيسكو مما دفعهم لفتح التحقيقات.

وأوضحت أنّه لم يتم تحديد إن كان اللاعب سيعاقب بصورة مالية من عدمه، إلا أنّ سولاري قرر معاقبته فنيًا باستبعاده من قائمة ريال بلد الوليد.

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وكان اللاعب قد اعتذر لزملائه عما بدر منه في مباراة أياكس.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد خسر برباعية لهدف أمام الفريق الهولندي ليوع دوري أبطال أوروبا من دور الـ 16 للمرة الأولى منذ 2010.

وقد يخرج ريال مدريد دون أي بطولة خلال الموسم الجاري بعد الخروج من كأس الملك والتشامبيونزليج وابتعاده عن الصدارة بفارق 15 نقطة قبل لقاء بلد الوليد.

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