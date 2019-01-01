ريال مدريد لن يغير خططه مع خاميس "الإسباني"

الكولومبي في مأزق ومستقبله غير معروف

فيسبوك تويتر إسلام أحمد

أصبح صانع الألعاب الكولومبي، خاميس رودريجيز، يمتلك جواز سفر إسباني، وبذلك يمكنه إفساح المجال للاعب أجنبي في قائمة ريال مدريد الموسم المقبل.

ويقضى اللاعب رقم 11 في بايرن ميونيخ، إعارة تمتد لنهاية الموسم الجاري مع أحقية الشراء بنهاية الموسم مقابل 42 مليون يورو.

وسيكون متاحًا لريال مدريد بنهاية الموسم ويحقق للملكي تسجيل 3 لاعبين أجانب في القائمة.

ولا يضع المدير الفني الفرنسي زين الدين زيدان، أي خطط لعودة الكولومبي إلى صفوف الفريق، خاصة وأنه يرغب في المشاركة كأساسي.

ورحل خاميس الموسم الماضي، بعدما خرج من قائمة نهائي دوري الأبطال أمام يوفنتوس الإيطالي في كارديف 2017.

- هل أخبار انتقالك إلى ريال مدريد صحيحة؟ pic.twitter.com/9gDlaiVu8V — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 8, 2019

ويعد إيدين هازارد من أبرز الأسماء التي تقترب من ريال مدريد، والتي ستقلل من فرص عودة الكولومبي إلى سانتياجو بيرنابيو مجددًا.

ولا يريد خاميس البقاء في بايرن ميونيخ، كما لا يضع نيكو كوفاتش اللاعب بشكل أساسي في خططه، وهو ما يقلص فرص بقاءه في الفريق.

وكان يوفنتوس الإيطالي، قد أبدى اهتمامًا بضمه ويبدو الأقرب له من أجل ضمه، أو قد يرحل لصفوف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل خاميس 7 وصنع 3 في 18 مباراة فقط في الدوري الألماني.