ريال مدريد يعود للتدريبات تمهيداً لاستئناف الدوري الإسباني

المؤشرات كلها تؤكد عودة النشاط في أقرب فرصة ممكنة

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني، لعودة التدريبات مرة أخرى، بعد فترة طويلة جداً من توقف الحياة في مركزه التدريبي فالديباس بسبب فيروس كورونا.

انتشار الفيروس تسبب في توقف النشاط الكروي بشكل كامل في مختلف أنحاء أوروبا، بعد تفشيه وتحوله إلى وباء عالمي ووصوله للعديد من الرياضيين.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، أكدت وجود العديد من المؤشرات حول عودة الحياة في فالديباس مرة أخرى، بتواجد اللاعبين في المقر التدريبي تمهيداً لاستئناف النشاط الرياضي في إسبانيا.

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وأوضحت أن نظام التدريب والتعايش اليومي بين اللاعبين، سيكون مختلفاً للجميع، نظراً للقواعد الجديدة التي سيتم وضعها لعودة كرة القدم للحياة من جديد.

ومن المقرر وضع لوائح جديدة تتوافق مع بروتوكولات النظافة والسلامة المطلوبة، حيث تعتمد بشكل كبير على العزلة عكس الوضع الطبيعي قبل ظهور الوباء.

وهو ما يتطلب تدرب اللاعبين والذهاب إلى منازلهم في أسرع وقت ممكن، مما يحد قدر الإمكان من التواصل مع الموظفين المحيطين بهم في المدينة الرياضية بالنادي.

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وأشارت الصحيفة أن الموظفون في ريال مدريد يعرفون بالفعل موعد عودتهم للنادي مرة أخرى في 4 مايو، بعدما توقفت الحياة تماماً في 12 مارس بعد إعلان الحجر المنزلي للجميع.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني بـ56 نقطة قبل توقف النشاط، بفارق نقطتين عن برشلونة المتصدر بعد 27 جولة.