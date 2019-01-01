ريال مدريد يعلن غياب راموس لمدة 3 أسابيع

لن تمثل ضربة قوية لغياب الميرينجي عن المنافسة بكل البطولات

يفقد نادي ريال مدريد الإسباني، لخدمات قائده سيرجيو راموس لمدة 3 أسابيع، بسبب إصابة في العضلة الخلفية للسابق.

ريال أعلن عبر موقعه الرسمي إصابة راموس، مؤكداً غيابه عن المواجهات القادمة للفريق خلال شهر إبريل.

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ويلعب بذلك المدرب زين الدين زيدان بدون مدافعه، بمبارياته أمام كل من خيتافي، أتلتيك بيلباو وليجانيس بالدوري الإسباني.

ولا يمثل غياب راموس ضربة كبيرة للميرينجي، نظراً للخروج الفريق من دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا.

ويبتعد أيضاً عن المنافسة بسباق الدوري، حيث يحتل المركز الثالث بـ60 نقطة، بفارق 13 نقطة عن برشلونة المتصدر.

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ويبقى الهدف الوحيد الأقرب لريال هذا الموسم، هو إنتزاع وصافة الليجا، حيث يبعده نقطتين فقط عن أتلتيكو صاحب المركز الثاني.

جدير بالذكر أن راموس شارك في 39 مباراة مع ريال بجميع البطولات هذا الموسم، نجح خلالهم في تسجيل 10 أهداف.