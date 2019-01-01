الدوري الإسباني الدرجة الأولى

ريال مدريد يعلن عن إصابة براهيم دياز

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Getty Images
نادي ريال مدريد الإسباني يعلن عن إصابة لاعبه براهيم دياز خلال الفترة التحضيرية الخاصة بالموسم الجديد.

 

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن تعرض لاعبه الشاب براهيم دياز للإصابة خلال تدريبات النادي الخاصة بالإعداد للموسم الجديد.

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جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي عبر موقعه الإلكتروني وأكد من خلاله أن اللاعب سيخضع للمزيد من الفحوصات خلال الفترة المقبلة.

وكتب النادي في البيان: "بعد الفحوصات التي خضع لها لاعبنا براهيم دياز عن طريق الخدمات الطبية الخاصة بالنادي تم تشخيص إصابته على إنها مشكلة عضلية".

ريال مدريد يؤكد وفاة شقيق زيدان

وأضاف النادي الملكي في البيان: "الإصابة جاءت في العضلة الخلفية الثنائية، ومن المقرر أن يتم تقييمها بشكل أشمل خلال الفترة المقبلة".

ويخوض ريال مدريد معسكرًا تحضيريًا في الوقت الحالي في مدينة تورينو في كندا، وغادر مدربه زين الدين زيدان التحضيرات بسبب وفاة شقيقه بحسب ما أعلن النادي قبل ساعات.

جدبر بالذكر أن ريال مدريد سيفتتح مبارياته التحضيرية بمواجهة بايرن ميونخ في الـ ٢١ من الشهر الجاري وسيواجه أيضًا كل من أرسنال وأتلتيكو مدريد وتوتنهام.

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