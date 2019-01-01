ريال مدريد يعلن عن إصابة أودريوزولا بكسر في الترقوة

نادي ريال مدريد الإسباني يعلن عن إصابة ألفارو أودريوزولا بكسر في عظمة الترقوة خلال تدريبات النادي الملكي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعلن نادي ريال مدريد عن تعرض لاعبه الشاب ألفارو أودريوزولا للإصابة بكسر في عظمة الترقوة خلال تدريبات الفريق اليوم الجمعة.

جاء هذا في بيانًا رسميًا نشره النادي عبر موقعه الإلكتروني لم يوضح من خلاله الفترة التي سيتغيب عنها اللاعب عن المشاركة مع الفريق في المباريات.

دي يونج: أتمنى إقصاء برشلونة كما فعلنا ضد ريال مدريدhttps://t.co/nMQf5STkjL — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) April 19, 2019

وكتب النادي في البيان: "بعد الاختبارات التي خضع لها اليوم لاعبنا ألفارو أودريوزولا عن طريق خدمات ريال مدريد الطبية تم تشخص إصابته بكسر في عظمة الترقوة اليسرى، وننتظر التقييم".

وبحسب ما ذكرت مصادر عدة فإن اللاعب كان قد تعرض للإصابة في تدريبات الفريق بعد تدخل من الشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور.

كريستيانو رونالدو يدرس العودة إلى ريال مدريد

ويخوض ريال مدريد مباراة تحصيل حاصل أمام نظيره خيتافي يوم الثلاثاء المقبل على ملعب سانتياجو برنابيو، تأكد غياب أودريوزولا عنها.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل في الوقت الحالي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 61 نقطة وبفارق 13 نقطة عن برشلونة صاحب الصدارة قبل ست جولات فقط من النهاية.