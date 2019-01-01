ريال مدريد يعلن رسميًا ضم إبراهيم دياز

ريال مدريد يتعاقد مع أولى صفقاته الشتوية

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أعلن ريال مدريد عبر موقعه الرسمي انضمام النجم الصاعد إبراهيم دياز قادمًا من مانشستر سيتي الإنجليزي وذلك بعد أسبوع من فتح باب سوق الانتقالات الشتوية.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي إن اللاعب وقع على عقد لمدة 6 أعوام وذلك بعد اجتياز الفحص الطبي والذي سيقام غدًا الإثنين في مدريد.

وسيتم تقديم اللاعب في سانتياجو بيرنابيو في الواحدة والنصف من ظهر الغد بتوقيت إسبانيا، وذلك من خلال مؤتمر صحفي رفققة الرئيس فلورنتينو بيريز.

ويعد إبراهيم دياز أحد أبرز المواهب الصاعدة والتي كانت محور حديث الكثيرين في الفترة الأخيرة، وقد دخل في مفاوضات مع عدد من الأندية الكبرى.

ولن يلعب دياز في صفوف الكاسيتا ولن يخرج كذلك على سبيل الإعارة لأحد أندية الليجا، بل أنه سيلعب ضمن صفوف الفريق الأول بطلب من سولاري.

يذكر أن إبراهيم دياز لا يعد اللاعب الشاب الوحيد الذي خرج من مانشستر سيتي مؤخرًا، إذ خرج الموهبة سانشو في اتجاه بوروسيا دورتموند قبله.