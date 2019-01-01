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ريال مدريد يعلن تعاقده مع محمد مزيان

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اللاعب الشاب لفت الأنظار في ظهوره بالبيرنابيو

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أعلن ريال مدريد تعاقده رسمياً مع محمد مزيان، مهاجم فريق مليلية من دوري الدرجة الثانية الإسبانية بعد تألقه اللافت في لقاء الفريقين.

وكان مزيان أثار إعجاب جماهير البرنابيو عندما شارك في خسارة الفريق أمام ريال مدريد ضمن لقاءات كأس الملك الشهر الماضي.

وأعلن النادي الملكي أن مزيان انتقل على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وسينضم مباشرة إلى صفوف الفريق الثاني.

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وينتهي عقد مزيان بنهاية الموسم الجاري مع مليلية، وبالتالي سيحق لريال مدريد ضمه مجاناً في الصيف المقبل إذا أراد.

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ويحمل مزيان الجنسيتين الإسبانية والمغربية، ويبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً، ولم يسبق له اللعب لأي فريق باستثناء مليلية.

ويلعب ريال مدريد مساء الخميس أما فياريال في اللقاء المؤجل بسبب مشاركة ريال مدريد بكأس العالم للأندية.

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