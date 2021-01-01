ريال مدريد

ريال مدريد يعلن إصابة رودريجو .. وأنباء عن اختراق موقع الملكي

علي رفعت
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Rodrygo Goes Real Madrid
Real Madrid
ريال مدريد يعلن إصابة لاعبه البرازيلي رودريجو جوس وينشر التقرير الطبي الخاص به، ويمسح الخبر بعد دقائق!

أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة لاعبه البرازيلي رودريجيو جوس قبل مواجهة الفريق المقبلة أمام أتالانتا في دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن إصابة اللاعب جاءت عضلية في القدم اليمنى.

البيان تم مسحه بعد نشره بدقائق قليلة، حيث أكدت تقارير صحفية عديدة أن الموقع الرسمي للنادي قد تم اختراقه.

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المثير في الأمر أن الحساب الرسمي للنادي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "تويتر" كان قد نشر خبر الإصابة أيضًا.

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