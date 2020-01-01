ريال مدريد يعلن إصابة أوديجارد قبل عودة الدوري الإسباني

ريال مدريد يعلن غياب مارتن أوديجارد عن مواجهة قادش بسبب الإصابة.

أعلن نادي ريال مدريد عن إصابة لاعبه مارتن أوديجارد في القدم قبل مواجهة نظيره قادش في الدوري الإسباني، وتم استبعاده من قائمة المواجهة.

جاء هذا في بيان رسمي أصدره النادي قبل قليل، وأكد من خلاله أن فترة غياب اللاعب ستعتمد على مدى استجابته للعلاج في الفترة المقبلة.

وكتب النادي في البيان: "بعد أن خضع لاعبنا مارتن أوديجارد للفحوصات عن طريق خدمات ريال مدريد الطبية تم اكتشاف إصابة في عضلة السمانة بالقدم اليمنى، وسيتم تقييم حالته في الفترة المقبلة".

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وفي الوقت نفسه أكدت تقارير صحفية إسبانية أن اللاعب سيخضع لفحص طبي جديد يوم الإثنين القادم من أجل التأكد من فترة غيابه.

وأعلن زيدان في بعد خبر إصابة أوديجارد قائمة فريقه لمباراة قادش في الجولة السادسة من الدوري الإسباني والتي شهدت وجود 20 لاعبًا.

ويحل قادش ضيفًا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو مساء السبت في الجولة السادسة من الدوري الإسباني في المباراة الخامسة للملكي هذا الموسم.

جدير بالذكر أن ريال مدريد يحتل صدارة ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي برصيد عشر نقاط بعد خوضه لأربعة لقاءات فقط.