ريال مدريد يعلن إجراء مؤتمر صحفي عاجل لسيرجيو راموس

هل ينهي القائد رحلته مع الميرينجي هذا الصيف؟

كشف الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الإسباني، عن مؤتمر صحفي لقائد الفريق سيرجيو راموس مساء اليوم الخميس.

راموس ارتبط في الأيام الأخيرة بالرحيل عن صفوف ريال، لرغبته في خوض تجربة جديدة بعيداً عن الميرينجي.

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ريال قال في بيان على موقعه:"القائد سيرجيو راموس سيتواجد اليوم بمؤتمر صحفي الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مدريد".

ويأتي هذا المؤتمر ليثير التكهنات حول مستقبل صاحب الـ33 عاماً، مع احتمالية كبيرة لإعلانه مغادرة النادي.

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فلورينتينو بيريز رئيس ريال سبق وأن أكد في تصريحات صحفية، أن راموس أخبره بوجود عرض صيني لضمه هذا الصيف.

ومن جانبه شدد بيريز على رفضه التام بقبوله هذا العرض، والسماح لراموس بالرحيل عن الفريق بتلك الفترة.