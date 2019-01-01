ريال مدريد يعطي تشيلسي مهلة أخيرة لحسم الصفقة المُعلقة

ذكرت بعض المصادر البريطانية، أن إدارة ريال مدريد أعطت مسؤولي تشيلسي مهلة أخيرة، لحسم مصير الصفقة المعلقة بينهما حتى هذه اللحظة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "مترو"، فإن النادي الإسباني بعث رسالة واضحة للنادي اللندني، مفادها باختصار شديد، أنهم لن ينظروا لملف اللاعب الكرواتي ماتيو كوفاسيتش بعد سبعة أيام من الآن، وذلك لحث البلوز على التحرك بشكل سريع لإنجاز الصفقة.

وأوضح التقرير، أن النية داخل بطل اليوربا ليج، تتجه لفكرة تمديد إعارته لموسم آخر، ليس فقط لحاجة الفريق لخدماته في ظل العقوبة المفروضة على النادي بمنعه من شراء لاعبين جدد لفترتين انتقالات، بل أيضًا لظهوره بمستوى لا بأس به في الحملة الأخيرة تحت قيادة الإيطالي ماوريسيو ساري.

لكن في الوقت ذاته، يتعمد النادي اللندني تأخير مفاوضاته مع رجال فلورنتينو بيريز بقدر المستطاع، ليكون مصير اللاعب في يد المدرب المحتمل فرانك لامبارد، وهو ما قد يتسبب في فقدان اللاعب، وبالتبعية مشكلة كبيرة الموسم المُقبل، لاستحالة ضد بديل بسبب العقوبة.

باولو سكاروني رئيس نادي ميلان: "سنبني ملعبًا جديدًا قريب من القديم، سان سيرو سيتم هدمه وبناء بعض المباني الجديدة". 🏟️



نهاية واحد من أعرق الملاعب في تاريخ كرة القدم 😢 pic.twitter.com/FiPAyd96nk — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 24, 2019

وفي الختام، أفاد المصدر أنه في لم يتلق الريال طلبًا من تشيلسي لشراء اللاعب بصفة نهائية وليس على سبيل الإعارة لموسم آخر في الموعد المحدد، سيضطر الملكي لاستعادة لاعب الإنتر السابق، نظرًا لضيق الوقت، في الوقت الذي يبحث فيه زيدان عن لاعب في نفس مركز كوفاسيتش، والحديث عن المفاضلة بين الثنائي كريستيان إريكسن وبول بوجبا.