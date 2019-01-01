ريال مدريد يعرض 350 مليون يورو لضم نيمار

ستكون الصفقة الأغلى في التاريخ ليكسر البرازيلي رقمه السابق

بدأ فلورينتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، التحضير للصفقة الأغلى في التاريخ بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي نيمار.

ريال خرج مؤخراً من دوري أبطال أوروبا، بعد الخسارة من أياكس أمستردام 4/1، في إياب دور الـ16 على ملعب سانتياجو برنابيو.

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حالة من الغضب سادت بين أوساط مشجعي ريال في الفترة الأخيرة، نحو مطالب بالتغيير وضخ دماء جديد بالفريق.

تقرير من صحيفة "سبورت" الإسبانية يؤكد أن نيمار هو الهدف الأول لرئيس ريال الصيف القادم.

وأوضحت أن بيريز أبدى استعداده لدفع مبلغ 350 مليون يورو من أجل الحصول على خدماته.

وهو ما يزيد عن ما دفعه باريس لضمه في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي بعقده السابق مع برشلونة.

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بيريز يطمح في استغلال حالة الإحباط التي يعيشها نيمار، بعد خروج باريس هو الآخر من الأبطال بالخسارة من مانشستر يونايتد.

وتأتي المحاولة ضمن خطوات بناء "جلاجتيكوس" جديد سيكون هو الأغلى في تاريخ كرة القدم، لإعادة ريال مرة أخرى للمنافسة على البطولات، بعد الخروج من الصورة محلياً وأوروبياً هذا الموسم.