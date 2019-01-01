ريال مدريد يعرض مقايضة جديدة لشراء بوجبا قبل يوفنتوس

ريال مدريد يعود من جديد

ما زال الغموض يسير على مستقبل الفرنسي بول بوجبا، خاصة بعد تصريحاته الجريئة، التي كشف خلالها عن رغبته في مغادرة "أولد ترافورد" هذا الصيف، بحثًا عما وصفه في حديثه "تحد جديد".

واقترن اسم صاحب الـ27 عامًا بريال مدريد ويوفنتوس، باعتبارهم الأكثر رغبة وجدية في التعاقد معه، إذ يرغب ناديه القديم في استعادته، لاستكمال بناء المشروع القوي، الذي يهدف في الأساس لحل عقدة الكأس ذات الأذنين.

وفي نفس التوقيت، لم يُخف مواطنه زين الدين زيدان رغبته في الإشراف على تدريب لاعب من الطراز العالمي كبوجبا في "سانتياجو بيرنابيو"، وذلك كان ردًا على تصريحات اللاعب، التي كشف خلالها عن أمنيته بالعمل مع أسطورة منتخب بلاده في نادٍ واحد.

ورغم أن أغلب التقارير المُحدّثة في الأيام والساعات القليلة الماضية، كانت تتحدث عن تزايد فرص اليوفي في إتمام الصفقة، إلا أن موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي نقل عن نظيره الإسباني "دون بالون"، أنباء جديدة، تُفيد بدخول الريال بكل قوة من جديد في الصفقة.

وقال المصدر، إن رئيس الميرينجي فلورنتينو بيريز عرض على الإدارة الأمريكية المستحوذة على معقل الشياطين الحمر، مبادلة الإسباني إيسكو ببوجبا، بجانب دفع 40 مليون، إلا أن المسؤولين في النادي الإنجليزي، يريدون 30 مليون يورو إضافية مع المقايضة المقترحة، لمباركة الصفقة المطلوبة لدى زيزو في مشروعه الجديد.