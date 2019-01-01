ريال مدريد يعرض على مانشستر يونايتد رقمًا خياليًا للظفر بتوقيع بوجبا!

النادي الملكي يرصد 121 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع بول بوجبا في ميركاتو الصيف

فيسبوك تويتر محمد عماد

تستعد إدارة نادي ريال مدريد الإسباني لتقديم 121 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع لاعب وسط مانشستر يونايتد بول بوجبا، وذلك وفقًا لما ورد في صحيفة "دون بالون".

وفقًا للتقارير الأخيرة فإن عدم نجاح مانشستر يونايتد في الظفر بأحد المراكز الأربعة الأولى المؤهلة للبريميرليج والتأهل لدوري أبطال أوروبا للموسم المقبل، سيعجل من رغبة بوجبا في الخروج من قلعة أولدترافورد.

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ويرغب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد في الظفر بخدمات مواطنه، حتى لو كلف خزائن النادي 121 مليون جنيه إسترليني لإغراء إدارة مانشستر يونايتد للاستغناء عنه.

ومن المتوقع أن قدوم بوجبا إلى قلعة سانتياجو بيرنابيو قد يعجل برحيل لوكا مودريتش أو توني كروس عن صفوف الميرنجي.

يذكر أن بوجبا المتوج بكأس العالم الأخيرة مع فرنسا العام الماضي، يلعب في صفوف مانشستر يونايتد منذ صيف عام 2016، قادمًا من يوفنتوس في صفقة قدرت بـ 110 مليون يورو، والتي كانت الأغلى في تاريخ كرة القدم وقتها.