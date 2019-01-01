ريال مدريد يطلب خوض أول 3 مباريات في الدوري الإسباني خارج ملعبه

لماذا لا يرغب ريال مدريد في اللعب على سانتياجو برنابيو؟

طلب نادي ريال مدريد من رابطة أندية الدوري الإسباني عدم خوض أول 3 مباريات في الليجا على ملعب "سانتياجو برنابيو".

ريال مدريد لم يحقق بطولة الدوري الإسباني سوى مرتين فقط في آخر 10 سنوات.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسباني إنّ ريال مدريد طلب تأجيل خوضه لمباراته الأولى في "سانتياجو برنابيو" حتى الجولة الرابعة وذلك بسبب الإنشاءات الجديدة في الملعب.

واضطر النادي الملكي للبدء في عملية ترميم الملعب بعد 10 يونيو الماضي وذلك بسبب خوض منتخب إسبانيا لقاءًا ضد السويد في التصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2020.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ أتلتيكو مدريد قدّم طلبًا مماثلًا مع انطلاق موسم 2017-2018 بسبب تأخر افتتاح ملعبه "واندا ميتروبوليتانو".

وسوف يتم الإعلان عن جدول الدوري الإسباني غدًا، الإثنين، مع توقيع الاتفاق على شكل السوبر والكأس الجديدين.

جدير بالذكر أنّ ريال مدريد بدأ عملية إعادة بناء ملعب "سانتياجو برنابيو" وسوف يبدأ بتغيير الأرضية وإجراء بعض الإصلاحات في السقف خلال الصيف الجاري.