ريال مدريد يضع الخطة البديلة لخطف هدف برشلونة

هل قرر ريال مدريد من الاستغناء عن سيرخيو راموس وضم مدافع جديد؟

كشفت مصادر صحفية إسبانية أن ريال مدريد يبحث عن مدافع جديد للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل وحدد خطة وأخرى بديلة لذلك.

وكان ريال مدريد قد تعاقد مع المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو من بورتو البرتغالي خلال الصيف الماضي، ورغم ذلك يبدو أن الحاجة إلى مدافع آخر ما زالت قائمة.

ووضع ريال مدريد مدافع فريق لايبزيج الألماني دايوت أوباميكانو الذي رفض بدوره تجديد تعاقده مع فريقه في أكثر من مناسبة سابقة.

المزيد من الفرق

وفي الوقت الذي يهتم فيه العديد من الأندية وعلى رأسهم برشلونة بالتعاقد مع أوباميكانو، وضع ريال مدريد الخطة البديلة في حال لم ينجح في ضم مدافع لايبزيج.

ويأتي جابرييل دوس سانتوس نجم نادي ليل الفرنسي والذي قدم مستويات مميزة خلال الموسم الحالي قبل أن يتم إلغاء الدوري في البلاد بسبب فيروس كورونا.

وتبلغ القيمة التسويقية لمدافع نادي ليل الفرنسي 20 مليون يورو فقط، أي نصف ما يحتاج ريال مدريد ليدفعه مقابل التعاقد مع أوباميكانو.

وحسب المصادر فإن النادي الألماني على استعداد للتخلي عن مدافعه مقابل 40 مليون بدلًا من قيمة شرطه الجزائي التي تبلغ 60 مليون يورو.

نتائج فحوصات كورونا للاعبين تمنح الأمل في عودة الدوري الإنجليزي

يذكر أن ريال مدريد يحاول التخطيط لسوق الانتقالات الصيفية والاستفادة من الركود الاقتصادي الذي تعاني منه كرة القدم لإنعاش تشكيلته.