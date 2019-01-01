ريال مدريد يسعى للحصول على 500 مليون يورو من بيع اللاعبين

عدد كبير من لاعبي ريال مدريد قد يرحل في الصيف بمكاسب مالية عالية

يخطط نادي ريال مدريد للحصول على مكاسب مالية تصل إلى 500 مليون يورو من بيع عدد من لاعبيه خلال الصيف المقبل.

التقارير الصحفية تشير إلى اقتراب رافائيل فاران ومارسيلو بجانب جاريث بيل وخاميس روردريجيز.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ ريال مدريد قد يحصل على 500 مليون يورو من بيع اللاعبين في الصيف المقابل إن وافق على رحيل جميع الأسماء المتوقعة في الصيف.

وأشارت إلى أنّ القيمة السوقية لفاران وتوني كروس ورودريجيز تصل إلى 80 مليون يورو، ولكن الكولومبي قد ينضم لبايرن ميونخ ببند أحقية الشراء مقابل 42 مليون يورو كما أنّ المدافع الفرنسي قد يرحل مقابل نحو 100 مليون يورو.

وأوضحت أنّ ريال مدريد قد يتخلى عن بيل مقابل 70 مليون يورو وكذلك إيسكو مقابل 60 مليون يورو، وفي حال رحل مارسيلو - قيمته السوقية 35 مليون يورو - فقد يتم بيعه مقابل 70 مليون يورو أما ماتيو كوفاسيتش فقد يرحل مقابل 40 مليون يورو.

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الصحيفة أوضحت أيضًا أنّ ماريانو دياز قد يرحل مقابل 20 مليون يورو وخيسوس فاييخو مقابل 10 ملايين يورو أو ربما معارًا دون مقابل.

وأكدت الصحيفة أنّ القيمة السوقية للمتوقع رحيلهم يصل مجموعها إلى 740 مليون يورو لكن المتوقع أن يحصل الملكي على 522 مليون يورو من بيعهم.

جدير بالذكر أنّ زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، نفى رحيل مارسيلو أو فاران في الصيف المقبل دون أن يوضح موقف بيل.