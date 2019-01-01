ريال مدريد يسعى لاستغلال أزمة إيكاردي في إنتر

هل يتعاقد ريال مدريد مع إيكاردي في الصيف المقبل؟

يخطط نادي ريال مدريد الإسباني للتعاقد مع الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم إنتر، خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة مستغلًا أزمته الأخيرة مع النيراتزوري.

لوتشيانو سباليتي، مدرب إنتر، استبعد إيكاردي عن مباراتي الدوري الأوروبي وكذلك مواجهات بارما وفيورنتينا وكالياري في الدوري الإيطالي.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية إنّ إيكاردي قد يرحل بنهاية الموسم الجاري عن النيراتزوري في ظل اهتمام من جانب يوفنتوس وباريس سان جيرمان بالتعاقد معه.

وأشارت الصحيفة إلى أنّها تواصلت مع وكيلة أعمال اللاعب، واندا، والتي أكدت أنّها لم تتسبب في فشل صفقة ريال مدريد لضم إيكاردي ولكن اللاعب كان يرغب في المشاركة بدوري أبطال أوروبا مع الأفاعي في الموسم الحالي.

الأكثر تهديفًا عن طريق البدلاء في موسم من البوندسليجا : ⚽️



17 هدفًا ◀️ فيردر بريمن ( موسم 2006/07)

17هدفًا ◀️ بايرن ميونخ (موسم 2013/14)

15هدفًا ◀️ ماينتس (موسم 2010/11)

15هدفًا ◀️ بوروسيا دورتموند (موسم 2018/19)



تأثير دكة البدلاء 🔝 pic.twitter.com/DFmjzfhZh6 — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 2, 2019

وبعد فشل إنتر في الاستمرار بالتشامبيونزليج، يفضل إيكاردي مغادرة الفريق الإيطالي.

يوفنتوس يرغب في التعاقد مع اللاعب كما أنّ التقارير الصحفية أشارت إلى إحتمالية وجود صفقة تبادلية بالتعاقد مع باولو ديبالا.

ويحاول ريال مدريد ضم اللاعب مقابل 40-50 مليون يورو بعد أن أصبح مستقبله في إنتر ضبابيًا إلا أنّ المدير الرياضي للأفاعي، جوسيب ماروتا، أشار إلى أنّ الأرجنتيني لا يزال لاعبًا في الفريق ولا يوجد رغبة في التخلي عنه.

ريال مدريد ودّع كأس ملك إسبانيا من نصف النهائي بعد خسارة الكلاسيكو أمام برشلونة يوم الأربعاء الماضي.