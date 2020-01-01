ريال مدريد يستهدف موهبة موناكو تحسباً لخسارة كامافينجا

أحد أبرز المواهب الفرنسية هذا الموسم

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني، في وضع بعض الأهداف البديلة، تحسباً لفشل صفقة تعاقده مع إدواردو كامافينجا لاعب وسط نادي ليل الفرنسي.

كامافينجا يعتبر الهدف الرئيسي للمدرب زين الدين زيدان، لكن إلغاء الدوري الفرنسي وتأهل ليل لدوري أبطال أوروبا ربما يدفع اللاعب للاستمرار موسم آخر.

صحيفة "توتو ميركاتو ويب" الإيطالية، أكدت دخول ريال في السباق، من أجل التعاقد مع أوريلين تشواميني لاعب وسط موناكو، والبالغ من العمر 20 سنة.

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ويتنافس بذلك العملاق الإسباني مع العديد من الأندية الإيطالية الراغبة في ضم الموهبة الشابة، وأبرزها إنتر ويوفنتوس وسامبدوريا، حيث يحاولون جميعاً الحصول على خدماته.

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وتأتي رغبة زيدان في التعاقد مع تشواميني ومن قبله كامافينجا، لرغبة الفرنسي في تعزيز وسط فريقه بمنافس للبرازيلي كاسيميرو.

جدير بالذكر أن تشواميني برز كواحد من أهم المواهب الفرنسية الفترة الأخيرة، وانتقل لموناكو قادماً من بوردو في يناير الماضي بـ18 مليون يورو.