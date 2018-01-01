ريال مدريد يستعيد كبرياءه بانتصارٍ باهتٍ على رايو فاليكانو

النادي الملكي يفوز على ضيفه رايو فاليكانو بهدفٍ وحيدٍ في الليجا

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق ريال مدريد فوزًا باهتًا على ضيفه رايو فاليكانو بهدفٍ مقابل لا شيء في المباراة التي استضافها ملعب سانتياجو بيرنابيو في إطار مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

هدف المباراة الوحيد أحرزه اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة في الدقيقة الثالثة عشر من عُمر الشوط الأول.

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حاول رايو فاليكانو معادلة النتيجة في الشوط الثاني ولكنه اصطدم بضغط الميرنجي في محاولة لمضاعفة الهدف وتأمين النقاط الثلاثة وتألق الحارس البلجيكي ثيبو كوارتوا، قبل أن تنتهي المباراة بهدف يتيم من أصحاب الأرض.

يأتي هذا الفوز بعد أيام من خسارة ريال مدريد أمام سيسكا موسكو بثلاثية في ختام مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

بهذه النتيجة رفع ريال مدريد رصيده إلى 29 نقطة ليحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب الليجا بفارق نقطتين مؤقتًا عن برشلونة صاحب الصدارة.

بينما تجمد رصيد فريق رايو فاليكانو عند عشر نقاط في المركز قبل الأخير.