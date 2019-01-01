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كأس الملك الاسباني

ريال مدريد يستعيد خدمات كروس ويورينتي

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تعرف على قائمة ريال مدريد أمام جيرونا وعودة المصابين
    مصعب صلاح      تابعوه على تويتر

شهدت قائمة ريال مدريد لمواجهة جيرونا في ذهاب ربع نهائي كأس ملك إسبانيا عودة توني كروس وماركوس يورنتي من الإصابة.

ريال مدريد يستضيف جيرونا مساء اليوم، الخميس، على ملعب "سانتياجو برنابيو" في ربع نهائي كأس الملك.

واستدعى سانتياجو سولاري، مدرب الملكي، توني كروس وماركوس يورنتي بعد تعافيهما من الإصابة بينما فضّل إراحة مارسيلو.

واستمر غياب جاريث بيل وماركو أسينسيو وكيلور نافاس وماريانو دياز للإصابة مع اقترابهم من العودة خلال الفترة المقبلة بعد تأكيدات سولاري بجاهزيتهم.

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كما استبعد سولاري فاييخو وكذلك خافي سانشيز وذلك لأن الأخير موقوف مع الرديف ويخشى تكرار موقف تشومي في مباراة برشلونة وليفانتي.

ريال مدريد يبحث عن تحقيق لقب كأس الملك الغائب عن خزائنه منذ 2014 حينما فاز على برشلونة وحصد البطولة في ملعب الميستايا.

 

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