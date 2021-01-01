ريال مدريد يستعيد بعض نجومه أمام فالنسيا وزيدان يلجأ للشباب لمواجهة الغيابات

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استعاد ريال مدريد بعض نجومه في قائمة المباراة المقبلة يوم الأحد أمام فالنسيا، في الوقت الذي اضطر فيه زين الدين زيدان إلى إقحام بعض اللاعبين الشباب لتعويض الإصابات.

وبعدما اضطر زيزو لخوض المباراة الماضية أمام خيتافي بناتشو في الجبهة اليُمنى، الآن يستطيع أن يعتمد على أحد الظهيرين لوكاس فاسكيز أو داني كارباخال، بعد تماثلهما الشفاء وتواجدهما في القائمة.

كما استعاد المدرب الفرنسي خدمات توني كروس، الذي لم يتواجد في مباراة خيتافي أيضًا ولكن بسبب الإصابة، ما يمثل إضافة هائلة ستكون لمتوسط ميدان النادي العاصمي.

لكن في الوقت نفسه، واصل نجوم آخرون الغياب بدعوى الإصابة، وفي مقدمتهم القائد سيرخيو راموس والنجم إيدين هازارد، جنبًا إلى جنب مع فيدريكو فالفيردي وإيدير ميلياتو ومارسيلو ورودريجو.

لذلك، استدعى زيدان 4 من لاعبي فريق الكاستيا، وهم الحارس الثالث ألتوبي، وثنائي الدفاع والجبهة اليُسرى ميجيل جوتيريز وشوست، مع لاعب وسط الميدان أريباس.

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القائمة كاملة:

ويدخل ريال مدريد مباراة الخفافيش وعينه على الثلاث نقاط ولا شيء سواهم خصوصًا بعد أن تمكن أتلتيكو مدريد من الفوز في مباراة السبت على غرناطة وزيادة الفارق مع جاره إلى 8 نقاط.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد وبعد التعثر أمام ليفانتي منذ جولتين، استطاع أن يعوّض الهزيمة بالفوز على ويسكا ثم خيتافي.