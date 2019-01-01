ريال مدريد يستعيد أول ضحايا الجولة الصيفية

أخبار مبشرة لمشجعي النادي الملكي

تلقى عشاق ريال مدريد أنباء سارة، بشأن عودة أحد الوافدين الجُدد، بعد تعافيه من إصابته التي لحقت به أثناء مشاركته مع اللوس بلانكوس في الجولة الصيفية الاستعدادية للموسم الجديد.

وكشفت التقارير الواردة من داخل النادي الملكي، أن المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، أصبح لائقًا بنسبة 100%، وذلك عكس ما تردد في مختلف وسائل الإعلام الإسبانية، بعد الإصابة التي ألمت به في ليلة السقوط المدوي أمام الجار الغريم أتليتكو مدريد.

وكانت تلك الإصابة قد أجبرته على الخروج من المباراة، التي خسرها فريقه بنتيجة 7-3، ضمن منافسات كأس الأبطال الدولية الودية، وهو ما ضاعف الشكوك حول صعوبة لحاقه بضربة بداية الليجا ضد سيلتا فيجو، المقرر لها في السابع عشر من أغسطس الجاري.

من استقبال رينارد في مطار الملك خالد الدولي 🛬pic.twitter.com/udNx3bsSdy — موقع قول السعودي (@GoalSA) August 3, 2019

والمفاجأة السارة الأخرى، تكمن في تعافي الحارس تيبو كورتوا من إصابته في الكاحل، لتتضاعف فرصه في العودة قبل بداية الليجا، فقط ما زالت الشكوك تحوم حول عودة الوافد الجديد فيرلاند ميندي قبل بداية الموسم، لعدم تغلبه على إصابته في الكاحل، والأمر ينطبق كذلك على إبراهيم دياز، الذي لم ينجو هو الآخر من لعنة إصابات الجولة الصيفية.