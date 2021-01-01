ريال مدريد يستعد لضم كامافينجا وعلاقات زيدان تحسم الصفقة!

تقارير صحفية إسبانية تؤكد أن علاقات الفرنسي زين الدين زيدان ستحسم صفقة اللاعب إدواردو كامافينجا من صفوف رين.

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن موقف ريال مدريد من ضم اللاعب إدواردو كامافينجا من صفوف رين الفرنسي في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أوضحت أن الوضع المالي في ريال مدريد يسمح بضم اللاعب بالرغم من الضائقة المالية التي حدثت بسبب فيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة أن النادي قادر ماديًا على إتمام الصفقة بالشكل المناسب له، بعدما أمضى الأشهر الماضية ينسق في حساباته المالية ويعدل فيها.

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وفي الوقت نفسه أوضحت مصادر للصحيفة أن زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد سيلعب دورًا كبيرًا في حسم الصفقة لفريقه.

ويملك زيدان علاقة طيبة بفرانسوا إنريكي نجل مالك نادي رين، والذي ظهر معه في أكثر من مناسبة من قبل.

ولا يعد ريال مدريد هو الفريق الوحيد المهتم بالحصول على خدمات اللاعب الفرنسي صاحب الأصول التوجولية، حيث يسعى باريس سان جيرمان ومانشستر يونايتد لضمه أيضًا.

جدير بالذكر أن كامافينجا كان قد شارك في 19 مباراة مع رين هذا الموسم، سجل خلالهم هدف وحيد وصنع هدفين حتى الآن.