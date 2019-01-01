ريال مدريد يستعد لتجديد عقده مع أديداس بقيمة 1600 مليون يورو

ريال مدريد سوف يصبح أعلى فريق يحصل على عوائد من بيع قمصانه

يقترب نادي ريال مدريد من تجديد عقده مع أديداس لصناعة قمصانه لمدة 10 سنوات بعائد مالي يصل إلى 1600 مليون يورو.

وفي حال التمديد، فإن ريال مدريد سوف يصبح أعلى فريق يحصل على عوائد مالية من الشركة المصنعة للقميص.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أنّ النادي الملكي سوف يوقع عقدًا يمتد حتى 2031 بمقابل سنوي يصل إلى 120 مليون يورو بجانب الضرائب.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ العقد الحالي سوف ينتهي خلال العام المقبل ويحاول البلانكوس أن يتجاوز العقد الموقع مع الشركة ذاتها ونادي مانشستر يونايتد.

قول للزمان إرجع يا زمان 😍 pic.twitter.com/9EBBd0Stn3 — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 20, 2019

وسوف يحصل النادي الملكي على 20% من قيمة بيع القميص والذي سيكون لجميع المراحل العمرية في كرة القدم بجانب فريق السلة أيضًا.

برشلونة لديه عقد مع شركة نايكي حتى 2028 بمكاسب مالية أعلى من باريس سان جيرمان وتشيلسي وتوتنهام وأتلتيكو وإنتر بينما سيتفوق الملكي على بايرن ميونخ ومانشستر يونايتد وأرسنال.