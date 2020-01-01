ريال مدريد يستخدم المعارين لمواجهة الأزمة المالية

صيف بلا صفقات للنادي الإسباني

قرر زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، الاحتفاظ بخدمات الثنائي ألفارو أودريوزولا وأندري لونين، بسبب الأزمة المالية في النادي الإسباني.

ريال حصل مؤخراً على لقب الدوري، وخرج من دوري أبطال أوروبا، في نهاية مقبولة لدى رئيس النادي فلورنتينو بيريز.

الأزمة المالية التي ضربت النادي بسبب توقف النشاط بعد انتشار فيروس كورونا، ستمنع ريال من القيام بأي صفقات في الصيف.

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صحيفة "موندو ديبورتيفو" أكدت أن زيدان سينظر لقائمة اللاعبين المعارين خارج الفريق، من أجل الاستفادة منهم بدلاً من الشراء.

أودريوزولا يعتبر من أهم العناصر المتاحة، حيث يطمح الفرنسي في استغلاله، كبديل للظهير الأيمن الأساسي داني كارفاخال، بعد التخلي عن المغربي أشرف حكيمي.

الظهير الإسباني رحل عن ريال في يناير الماضي، وانتقل إلى بايرن ميونخ، ومن المقرر عودته مرة أخرى بعد انتهاء مشاركات الفريق بدوري أبطال أوروبا.

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وأما الحارس الأوكراني لونين، سيكون هو البديل الأقرب للبلجيكي تيبو كورتوا، بعد انتهاء إعارة ألفونس أريولا وعودته لباريس سان جيرمان.

ومن المتوقع أن يكون لونين هو الحارس الأساسي لريال، في مباريات كأس ملك إسبانيا، لمساعدة كورتوا في حراسة عرين الفريق.