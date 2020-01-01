ريال مدريد يستخدم إيسكو وفينيسيوس للوصول إلى ديبالا

هل يكون فينيسيوس جونيور أو إيسكو طعمًا لانتقال باولو ديبالا من يوفنتوس إلى ريال مدريد الصيف المقبل؟

يبدو أن ريال مدريد قد وضع نصب عينيه التعاقد مع النجم الأرجنتيني باولو ديبالا قادمًا من يوفنتوس من أجل تدعيم الخط الأمامي له في وقت يعاني فيه من الجفاف التهديفي.

وكان ديبالا قريبًا من الرحيل عن يوفنتوس في الفترة الأخيرة ولكنه بقي وتمسك بالبيانكونيري، ولكن بداية الموسم مع أندريا بيرلو تهدد باحتمالية عودة التفكير في الرحيل.

وحول ذلك، قالت صحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالية إن ريال مدريد يريد التعاقد مع النجم الأرجنتيني خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة لتدعيم خط هجومه.

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وخسب الصحيفة ذاتها فإن ريال مدريد لا يريد أن يدفع المقابل المادي لديبالا كاملًا، بل سيكون اللاعبان فينيسيوس جونيور وفرانشيسكو إيسكو أو أحدهما مفتاحًا لجلب الجوهرة الأرجنتينية.

وعلى الرغم من رغبة يوفنتوس في تجديد عقد الأرجنتيني والاحتفاظ بخدماته، إلا أن ريال مدريد يعتزم إغراء الفريق الإيطالي من خلال عرضه الثنائي فينيسيوس وإيسكو مقابل الحصول على ديبالا.

تشيلسي كذلك وفقًا لوسائل الإعلام الإيطالية يعد أحد أبرز المهتمين بالتعاقد مع ديبالا، لكن العرض الجديد من ريال مدريد يفوق العرض الإنجليزي ويعد أكثر إغراء بالنسبة ليوفنتوس.

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يذكر أن ما حدث بين بنزيما وفينيسيوس جونيور إضافة إلى غضب إيسكو من زيدان زادا من ترجيح كفة ريال مدريد حيث يملك ورقتين رابحتين بالنسبة ليوفنتوس..