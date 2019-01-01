ريال مدريد يستبعد خاميس من كأس أودي وصور القائمة

اللاعب انضم للمعسكر ولكن بلا جدوى..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

لا تزال آمال نابولي في التعاقد مع خاميس رودريجيز صانع ألعاب ريال مدريد قائمة، بعد أن استبعد النادي لاعبه الكولومبي من صور القائمة.

جاء ذلك على الرغم من إصابة ماركو أسينسيو طويلة الأمد، التي رجحت بقاء خاميس في صفوف الفريق، إلا أن موقف المدرب زين الدين زيدان لم يتغير.

وكان اللاعب قد عاد من عطلته التي امتدت عن البقية نظراً لمشاركته في كوبا أمريكا، ولكنه على الرغم من ذلك تم استبعاده من قائمة كأس أودي الودية.

وخسر ريال مدريد نصف نهائي المسابقة أمام توتنهام هوتسبر بهدف نظيف سجله هاري كين.

على الناحية الأخرى تواجد جاريث بيل في صور القائمة، إثر تعثر الاتفاق على بيعه لجيانجسو سونينج الصيني.

يذكر أن نابولي وأتلتيكو مدريد يحاولان التعاقد مع خاميس، الذي لن يقبل ريال مدريد لأجله سوى عرض بقيمة 42 مليون يورو.