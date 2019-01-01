ريال مدريد يريد التخلص من بيل ويفكر في إعارته

ريال مدريد يتخذ قرارًا نهائيًا بالتخلص من جاريث بيل والرحيل قد يأتي في صورة إعارة خلال الصيف المقبل.

فيسبوك تويتر علي رفعت

تحدثت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن وجود رغبة حقيقة في صفوف ريال مدريد بالتخلص من جاريث بيل خلال الصيف المقبل.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" والتي أكدت أن النادي الملكي لا يرى في بيل ما سيساعد مشروعه الذي يريد إطلاقه خلال الصيف القادم.

مبابي: سأشاهد ريال مدريد وزيدان كمعجب فقطhttps://t.co/zK6z8K7qiS — Nabd - Goal SA (@sa_nabd) ٢٢ أبريل ٢٠١٩

وذكرت الصحيفة أن اللاعب يعد عبئًا ماديًا كبيرًا بالنسبة لريال مدريد يسعى للتخلص منه وقد يأتي ذلك الرحيل حتى في صورة إعارة.

وارتبط اسم ريال مدريد بالعديد من نجوم كرة القدم حول العالم خلال الأشهر الأخيرة أبرزهم كيليان مبابي وإيدن هازارد ولوكا يوفيتش وكريستان إيركسن.

جاريث بيل يرفض الرحيل عن ريال مدريد براتب أقل

وتعرقل قواعد اللعب المادي النظيف النادي الملكي من إتمام كل طموحاته في دعم صفوفه خلال الصيف المقبل، لذا قدي يكون رحيل بيل حلًا لتلك المشكلة.

جدير بالذكر أن بيل كان مطلوبًا في الأشهر الماضية من أكثر من نادي أبرزهم مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي يعاني بدوره من قصور في أكثر من مركز.